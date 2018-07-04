Певица Го Ми выходит замуж за Чо Чжон Сока

Певица Го Ми выходит замуж за актера Чо Чжон Сока, бракосочетание намечено на осень 2018 года. 21 июня один из источников в шоу-бизнесе сообщил газете Daily Sports, что одна из самых долгосрочных пар в развлекательной индустрии решилась официально стать семьей после пяти лет отношений. Еще в 2013 году один из общих знакомых свел певицу с актером, и с тех пор отношения пары становились только крепче. Этому поспособствовала любовь к музыке, так как актер Чо Чжон Сок не только играет в фильмах и сериалах, но и частенько выступает в мюзиклах. Актер дебютировал в 2004 году в постановке «Щелкунчик» (호두까기 인형), прославился же после роли в фильме «Введение в архитектуру» (건축학개론). Исполнительница Го Ми дебютировала в 2003 году с альбомом «Как они» Like Them, стала автором хитов «Потеря памяти» (기억상실), «Большой маленький (어른아이), «Простите» (미안해요), «Надо было хотя бы стать друзьями» (친구라도 될 걸 그랬어) и др.