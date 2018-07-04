Ли Ён Э рассматривает роль в иранском фильме

Известная корейская актриса Ли Ён Э, топовая звезда нулевых, рассматривает предложение сыграть роль в новом фильме иранского режиссера Горбана Мохаммадпура. Режиссер лично предложил актрисе появиться в его фильме и для кастинга даже прибыл в Корею. Актриса пока обдумывает предложение. Горбан Мохаммадпур известен за пределами Ирана благодаря ирано-индийской драматической картине «Салам Мумбаи» (Salaam Mumbai), вышедшей в 2016 году. В свою очередь корейская актриса сейчас снимается в сериале «Найди меня» (나를 찾아줘), ее возвращение на малые экраны спустя 13 лет было воодушевленно воспринято многими зрителями и простыми фанатами. Также актриса утверждена на главную женскую роль в сериале «Ли Мон» (이몽), премьера которого состоится в 2019 году. Ожидается, что Ли Ён Э развернет активную деятельность и порадует зрителями не одной яркой ролью в ближайшем будущем.