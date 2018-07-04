Группа BLACKPINK бьет рекорды

Женская группа BLACKPINK феерично вернулась в ряды k-pop артистов. 25 июня американский журнал Billboard опубликовал новость, что корейская группа BLACKPINK со своим первым мини-альбомом SQUARE UP достигла 40-ой строчки в топе-200, став первой женской корейской группой с такими показателями. Заглавная композиция DDU-DU DDU-DU прочно заняла 55-ую строчку в «Горячей сотке» Billboard Hot 100, что является лучшим результатом в истории женских поп-групп Кореи. Чарты Billboard 200 и «Горячая сотка» являются основными музыкальными чартами Биллборда, а позиции в них распределяются путем анализа продаж, стриминга, ротации на радио и пр. Успех группы объясняется не только чистыми и красивыми голосами Розэ́, Дженни, Чи Су и Ли́сы, их хореографическими данными, умением читать рэп, харизмой, но и непосредственно качеством их музыки. Почти никто на корейской сцене не берет хип-хоп в качестве основы и не приправляет его «черной музыкой», попутно добавляя в музыку мягкость, а в танцы жесткость. Собственный, уже сформировавшийся музыкальный стиль – вот визитная карточка BLACKPINK.