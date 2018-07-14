Юн А на приеме в президентской резиденции Чхонвадэ

Первая леди Ким Чжон Сук, супруга президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, организовала 3 июля прием для почетных гостей в президентской резиденции Чхонвадэ, на которую прибыла известная участница группы Girls’ Generation и актриса Юн А. Прием был организован для активных участников благотворительного сообщества Community Chest of Korea (사회복지공동모금회). Начиная с 2010 года Юн А занимается благотворительной деятельностью, в 2015 году она стала первой из всех артистов k-pop, так называемых «айдолов», кто был принят в ряды почетноого общества организации. На данный момент Юн А перечислила свыше 300 тысяч долларов США.