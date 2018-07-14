Су Чжи и Ли Дон Ук расстались

Певица и актриса Су Чжи и актер Ли Дон Ук расстались после четырех месяцев отношений, утверждает новостное агенство OSEN. В марте этого года пара заявила, что пока они узнают друг друга поближе, таким образом официально подтвердив романтические отношения. Виной стал плотный график обоих артистов. Один из приближенных к паре источников заявил, что они остались хорошими приятелями. На Пока что и Су Чжи, и Ли Дон Ук сосредоточатся на карьере. В июле состоится премьера сериала по понедельника и вторникам «Лайв» (라이프), где Ли Дон Ук совместно с Чо Сын У исполнил главную роль, Су Чжи приступает к съемкам сериала «Вагабунд» (배가본드) совместно с известным актером и исполнителем Ли Сын Ги.