Ли Чжан У и Ю И в новом сериале телеканала KBS2

Актер Ли Чжан У вернулся из армии в январе 2018 года и подписал контракт с новым актёрским агентом. Впервые за три года он сыграет роль в сериале, а партнёром по съёмочной площадке станет очаровательная Ю И. 4 июля один из источников из продакшн-команды сообщил газете Daily Sports, что Ли Чжан У исполнит главную роль в новом сериале телеканала KBS2 «Прекрасная моя сторона» (아름다운 내 편). В сериале он сыграет роль наследника богатой компании Ван Дэ Рюка, который несмотря на своё высокое положение в обществе живёт жизнью обычного человека. Похож на отца, серьёзный, деловитый в бизнесе, внушающий доверие молодой человек идеален во всём, однако совсем не собирается жениться и заводить семью. Ю И исполнит роль сильной девушки, которая в один миг теряет всё, узнав о том, что её родители не являются её родными родителями и имеют страшное прошлое. Но при помощи любимых людей ей удается наладить жизнь.