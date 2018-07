Группа TWICE готовит что-то новенькое!

4 июля продюсерская компания JYP Entertainment, а также их подопечные женская группа TWICE опубликовали на своих официальных страницах в социальной сети вторую партию тизерных снимков, приуроченных к выходу новой песни Dance the Night Away. Главные героини фотосессии Сана, Чи Хё и Мина были запечатлены на фоне зелёного острова, голубого неба с белоснежными облаками, лазурного моря и песка, что прибавило релизу Dance the Night Away интриги. Напомним, ранее в Сети была опубликована первая партия промо-снимков с участием На Ён, Чон Ён и Момо, где девушки предстали в летнем вечернем образе. Новая композиция будет возглавлять очередной альбом группы TWICE под названием «Летние ночи» (Summer Nights). В альбом, помимо Dance the Night Away, войдут новые композиции CHILLAX и Shot thru the heart, а также шесть композиций из выпущенного весной мини-альбома What is Love? Премьера нового альбома «Летние ночи» состоится 9 июля в 18:00 по местному времени.