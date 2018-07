Группа GOT7 в мировом турне

Корейская мужская группа GOT7 становится глобальной к-поп группой. В 2018 году в рамках мирового турне GOT7 2018 WORLD TOUR EYES ON YOU ребята объедут с гастролями 17 городов, включая Москву, Берлин, Торонто, Хьюстон, Лос-Анджелес и др. На каждый из концертов им удается собрать местную аудиторию от 7 тысячи до 10 тысячи человек, перед которыми GOT7 исполняет свои мощные хиты – «Если ты сделаешь» (니가 하면), HARD CARRY, Never Ever, а также лиричные You Are, Look и т. д. 6 июня GOT7 выступили в Москве на стадионе «Адреналин», 8 июня на берлинском «Велодроме», а 10 июня уже в Париже. Прибыв в Северную Америку, группа уже побывала в гостях ток-шоу «Хороший день, Нью-Йорк» на канале FOX5, дала интервью популярному журналу о знаменитостях J-14 и другим американским газетам. 13 июля группа отправится в Мексику, 15 июля поедет с концертами в страны Южной Америки, в августе вернется обратно в Азию и 4 августа даст концерт в Сингапуре. Последний концерт тура запланирован в Гонгконге 24 августа.