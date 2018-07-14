Бывшая солистка группы KARA выпускает сингл

Бывшая солистка известной корейской группы KARA по имени Ку Ха Ра объявила о выходе нового цифрового сингла. 7 июля несколько источников из окружения певицы сказали новостному порталу Star Hankook, что Ку Ха Ра точно выступит на музыкальном фестивале SPLASH NAGOYA-2018, открывающемся 15 июля в японском городе Нагоя, а 30 июля представит новый цифровой сингл «Дикий» (WILD). Певица планировала возвращение на сцену еще в прошлом году, однако по некоторым причинам ей пришлось повременить с камбэком. А это значит, что у нее было достаточно времени для написания очень качественной музыки. Многие фанаты, в особенности японские, с нетерпением ждут даты релиза альбома. В настоящее время певица ведет активную деятельность – 24 июля она прибудет на пресс-конференцию по случаю получения звания почетного посла «Кинофестиваля животных в заливе Сунчхон», а в августе появится на различных мероприятиях, имеющих отношение к кинофестивалю.