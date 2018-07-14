Высокобюджетный сериал с участием Ли Бён Хона

«Мистер Солнечный свет» (미스터션샤인) – самый высокобюджетный сериал в Корее, который одновременно будут показывать в 190 странах мира, а его сценарий основывается на первой исторической драме, написанной известной писательницей Ким Ын Сук. Столько рекордов побил этот сериал, еще даже не попав на экраны. Пресс-конференция по поводу производственной части сериала состоялась 26 июня, фильм был показан чуть позже, что повысило ожидание зрителей. В сериале описываются действия конца девятнадцатого века, когда маленький корейский мальчик оказывается на территории Соединенных штатов Америки и становится там американским солдатом, а впоследствии возвращается на бросившую его Родину. Бюджет сериала «Мистер Солнечный свет» колеблется в районе 40 миллионов долларов США, также сообщается, что зрители увидят много зрелищных сцен с применением CG (компьютерной графики). Премьера сериала состоялась 7 июля на телеканале tvN. Главную мужскую роль исполняет Ли Бён Хон.