Группа Girlfriend в новых летних образах

Пока лето в самом разгаре, очаровательная группа Girlfriend представила публике концептуальные фото в поддержку своего нового летнего альбома. 11 июля на официальной страничке группы в социальной сети появились фотографии в поддержку альбома «Солнечное лето» (써니 서머/Sunny Summer), что изрядно повысило среди их поклонников градус ожидаемости. На фото участницы группы были облачены в стильные, молодежные наряды преимущественно красного и белого цветов, а их обаятельная внешность добавила еще больше красок в эти яркие снимки. Релиз нового мини-альбома «Солнечное лето» запланирован на 18:00 вечера 19 июля. Вместе с заглавной композицией альбома «Солнечное лето» (여름여름해/ Sunny Summer) артистки собираются приступить к активным гастролям.