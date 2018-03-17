











«Слышали о гении, который стал чучелом?»

Этим предложением, оставляющим сильные впечатления,

начинается произведение «Крылья» писателя Ли Сана.









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Слышали о гении, который стал чучелом?

Я рад. В такие моменты и любовь приносит радость.





Пусть тело мое дрожит от усталости, зато душа сияет, как серебряная монета. Когда никотин проникает в мой полный паразитов желудок, в голове разворачивается чистый лист бумаги.

И я размещаю на нем своё остроумие и парадокс, словно расставляю шашки для игры в падук. Ненавистная болезнь разума.





‘박제가 되어 버린 천재’를 아시오?





나는 유쾌하오. 이런 때 연애까지가 유쾌하오.

육신이 흐느적흐느적하도록 피로했을 때만 정신이 은화(銀貨)처럼 맑소.

니코틴이 내 횟배 앓는 뱃속으로 스미면 머릿속에 으레 백지가 준비되는 법이오.

그 위에다 나는 위트와 패러독스를 바둑 포석처럼 늘어놓소. 가증할 상식의 병이오.









# Из интервью профессора кафедры корейского языка и литературы Сеульского государственного университета Пан Мин Хо:

"Гений, который стал чучелом"... С самого начала эти строки создают очень сильное впечатление. Мы придаём чучелу образ живого существа, однако на самом деле, если подумать, что чучелом стало уже мёртвое существо, то получается, что автор спрашивает читателя, знает ли он гения, утратившего жизнь. Рассказ одновременно повествует об утратах и страданиях самого писателя, который, будучи гением, утратил свою жизнь. Чучело в данном случае позволяет минимизировать физическую сущность. Автор устраняет какие-либо признаки физической жизни человека, будь то органы, мышцы и другие части человеческого тела. Таким образом, автор подчёркивает именно психологичность героя и позволяет сделать проекцию на себя.









На 1930-е годы, в которые жил главный герой рассказа "Крылья", пришёлся пик давления японских агрессоров и угнетающего капитализма. Люди той эпохи хотели покинуть этот мир и жить свободной жизнью.









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Крылья, расправьтесь снова.





Летим, летим, летим.

Летим снова.

Летим ещё раз.





날개야 다시 돋아라





날자 날자 날자

한 번만 더 날자꾸나

한 번만 더 날아보자꾸나





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Писатель Ли Сан, настоящее имя которого Ким Хэ Гён, родился в 1910 году.

В литературных кругах он дебютировал в 1931 году со стихотворением "Странная обратная реакция". Рассказ Ли Сана "Крылья", впервые опубликованный в журнале "Чогван" в 1936 году, считается первым модернистским произведением в корейской литературе. На годы написания рассказа пришёлся пик давления японских агрессоров и угнетающего капитализма. Герой рассказа, ведущий повествование от первого лица, хочет вырваться из этого мира и обрести свободу...







