











"А давай-ка поохотимся на журавлей"... Не ради этих ли слов написан рассказ "Журавли" корейского писателя Хван Сун Вона?









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"А давай-ка поохотимся на журавлей?"





- предлагает вдруг другу Сон Сам. Он освободил Ток Чэ от верёвок и пополз сквозь траву. Ток Чэ внезапно побледнел.

В голове пронеслось, как совсем недавно Сон Сам говорил, что его всё равно застрелят. Сон Сам остановился, чтобы посмотреть на Ток Чэ.





"Что стоишь, как вкопанный? Давай скорее журавлей загоняй".





Теперь и Ток Чэ будто что-то осознал и начал пробираться сквозь траву. Как раз в это время к голубому осеннему небу взлетели два журавля и, раскрыв крылья, плавно закружили в воздухе.





“얘, 우리 학 사냥이나 한번 하구 가자.”





성삼이가 불쑥 이런 말을 했다.





포승줄을 풀어 쥐더니, 어느새 성삼이는 잡풀 새로 기는 걸음을 쳤다.





대번 덕재의 얼굴에서 핏기가 걷혔다.

좀 전에, 너는 총살감이라던 말이 퍼뜩 머리를 스치고 지나갔다.

저만치서 성삼이가 홱 고개를 돌렸다.





“어이, 왜 멍추같이 게 섰는 게야? 어서 학이나 몰아오너라!”





그제서야 덕재도 무엇을 깨달은 듯 잡풀 새를 기기 시작했다.

때마침 단정학 두세마리가 높푸른 가을 하늘에 큰 날개를 펴고 유유히 날고 있었다.









# Из интервью литературного критика Чон Со Ёна:

Хван Сун Вон писал о том, что не может разрушить никакая идеология - о вере в человечество, о вере до самого последнего момента. Эта тема отражена в его полных поэтики и лиризма предложениях и фразах, в его символах нежели описаниях, в его искусном сочетании содержания и формы. Рассказ "Журавли" - это показатель сущности творчества Хван Сун Вона.









Чистая, простая дружба двух героев - это путь к преодолению трагичных военных лет современной корейской истории. Рассказ "Журавли" служит примером такого пути.





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Писатель Хван Сун Вон (26.03.1915 - 14.09.2000)

родился в уезде Тэдон провинции Пхёнан-Намдо. В мае 1953 года в журнале "Синчхончжи" он опубликовал свой рассказ "Журавли". В 1956 году издательство "Чунан мунхваса" опубликовало сборник его рассказов "Журавли", в который вошли также его произведения "Ливень" и "Ястреб".