"А давай-ка поохотимся на журавлей"... Не ради этих ли слов
написан рассказ "Журавли" корейского писателя Хван Сун Вона?
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"А давай-ка поохотимся на журавлей?"
- предлагает вдруг другу Сон Сам. Он освободил Ток Чэ от верёвок и пополз сквозь траву. Ток Чэ внезапно побледнел.
В голове пронеслось, как совсем недавно Сон Сам говорил, что его всё равно застрелят. Сон Сам остановился, чтобы посмотреть на Ток Чэ.
"Что стоишь, как вкопанный? Давай скорее журавлей загоняй".
Теперь и Ток Чэ будто что-то осознал и начал пробираться сквозь траву. Как раз в это время к голубому осеннему небу взлетели два журавля и, раскрыв крылья, плавно закружили в воздухе.
“얘, 우리 학 사냥이나 한번 하구 가자.”
성삼이가 불쑥 이런 말을 했다.
포승줄을 풀어 쥐더니, 어느새 성삼이는 잡풀 새로 기는 걸음을 쳤다.
대번 덕재의 얼굴에서 핏기가 걷혔다.
좀 전에, 너는 총살감이라던 말이 퍼뜩 머리를 스치고 지나갔다.
저만치서 성삼이가 홱 고개를 돌렸다.
“어이, 왜 멍추같이 게 섰는 게야? 어서 학이나 몰아오너라!”
그제서야 덕재도 무엇을 깨달은 듯 잡풀 새를 기기 시작했다.
때마침 단정학 두세마리가 높푸른 가을 하늘에 큰 날개를 펴고 유유히 날고 있었다.
# Из интервью литературного критика Чон Со Ёна:
Хван Сун Вон писал о том, что не может разрушить никакая идеология - о вере
в человечество, о вере до самого последнего момента. Эта тема отражена в его
полных поэтики и лиризма предложениях и фразах, в его символах нежели
описаниях, в его искусном сочетании содержания и формы. Рассказ
"Журавли" - это показатель сущности творчества Хван Сун Вона.
Чистая, простая дружба двух героев - это путь к
преодолению трагичных военных лет современной корейской истории. Рассказ
"Журавли" служит примером такого пути.
Писатель Хван Сун Вон (26.03.1915 - 14.09.2000)
родился в уезде Тэдон провинции Пхёнан-Намдо. В мае 1953 года в журнале "Синчхончжи" он опубликовал свой рассказ "Журавли". В 1956 году издательство "Чунан мунхваса" опубликовало сборник его рассказов "Журавли", в который вошли также его произведения "Ливень" и "Ястреб".