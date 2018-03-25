Лев, о котором так долго мечтал главный герой, встречается в самых разных эпохах - в танцах в масках региона Каннён и государства Силла, в настенной живописи пещер Дуньхуана. Преодолев время и пространство, писатель наконец встречается со львом из своих мечтаний.
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Лунная ночь. В свете далёкой луны по пустыне идёт одинокий лев. Он несёт своё грузное тело, беззвучно взбираясь и спускаясь с песчаных дюн. Он идёт очень медленно...
И не было конца пустыне времени. Лев, глядя лишь перед собой, спокойно продолжал свой путь. Прошел ли он оазис Лоулань? Миновал ли пещеры Дуньхуан?
달밤이다.
먼 달빛의 사막으로 사자 한 마리가 가고 있다.
무거운 몸뚱아리를 이끌고 모래언덕을 소리 없이 오르내린다.
매우 느린 걸음이다.
쉬르르 쉬르르
사자는 아랑곳없이 네 발만 차례차례 떼어놓는다.
발자국도 모래에 묻힌다.
달이 더 화안히 밝자, 달빛이 아교에 이긴 은니처럼 온 몸에 끈끈하게 입혀진다.
막막한 지평선 끝까지 불빛 한 점 반짝이지 않는다.
시간의 사막 역시 끝간데가 없다.
사자는 발밑만 내려다보며 걸음을 옮겨 놓을 뿐이다.
누란을 지났는가.
돈황을 지났는가.
# Из интервью литературного критика Чон Со Ёна:
С самого начала своего творчества Юн Ху Мён писал о поисках себя. О своей забытой или потерянной сущности, о собственном пути в поисках каких-то основ, в том числе и своих. Роман "Любовь в Дуньхуане" иллюстрирует неизбежность судьбы Юн Ху Мёна как писателя и поэта.
Юн Ху Мён дебютировал как поэт в 1967 году, став лауреатом ежегодного весеннего литературного конкурса газеты "Кёнхян синмун" со стихотворением "Птица на леднике". В 1979 году он получил награду и как писатель, удостоившись премии газеты "Хангук ильбо". Роман "Любовь в Дуньхуане" - это поэтически оформленное и красивое лиричное описание человеческого уныния и разочарования.