







# Из интервью профессора Пан Мин Хо с кафедры корейского языка и литературы Сеульского государственного университета:

Писатель дал рассказу очень остроумное название. Можно подумать, что это был действительно день везения, однако на самом деле это день невезения. Такое название заставляет читателя с интересом следить за развитием событий и дочитать произведение до конца.













В рассказе описывается день из жизни рикши по имени Ким Чхом Чжи, который живёт и работает в Сеуле 1920-х годов, то есть во время японского господства. Как можно понять из названия, этот день стал для героя особенным.









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Это был промозглый пасмурный день, когда как будто собирался снег, но не пошёл, а пошёл мелкий полуледяной дождь. Именно этот день впервые за долгое время выдался особо удачным для Ким Чхом Чжи, который зарабатывал на жизнь, работая рикшей в районе ворот Тонсомун.

Последние десять дней Ким Чхом Чжи даже не держал денег в руках, поэтому когда от такой удачи у него в ладони зазвенели сразу три или пять десятичоновых монеток, мужчина был готов расплакаться от радости.









새침하게 흐린 품이 눈이 올 듯하더니

눈은 아니 오고 얼다가 만 비가 추적추적 내리는 날이었다.

이날이야말로 동소문 안에서 인력거꾼 노릇을 하는 김첨지에게는

오래간만에도 닥친 운수 좋은 날이었다.





그야말로 재수가 옴 붙어서 근 열흘 동안 돈 구경도 못한 김첨지는

10전짜리 백동화 서 푼 또는 다섯 푼이 찰깍하고 손바닥에 떨어질 제

거의 눈물을 흘릴 만큼 기뻤었다.









Но тревожные опасения, угнетавшие героя с самого утра, воплотились в реальность...









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Горькие слёзы стекали с лица живого на неподвижное лицо мёртвой. Вдруг Ким Чхом Чжи, словно сумасшедший, стал тереться своим лицом об лицо жены, шёпотом приговаривая:

- Почему? Почему ты не ешь сольлонтхан, который я принёс тебе?.. Странно, ведь сегодня такой удачный день...









산 사람의 눈에서 떨어진 닭의똥같은 눈물이

죽은 이의 뻣뻣한 얼굴에 어룽어룽 적신다.

문득 김첨지는 미친 듯이 제 얼굴을 죽은 이의 얼굴에 한데 비비대며 중얼거렸다.

“설렁탕을 사다놓았는데 웨 먹지를 못하니, 웨 먹지를 못하니.......

괴상하게도 오늘은! 운수가, 좋드니만........









Странно, ведь сегодня такой удачный день...

На редкость "удачный день" оказался для Ким Чхом Чжи самым несчастным, ведь он весь день проработал, даже не зная о смерти жены.





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