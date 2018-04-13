











#Из интервью профессора кафедры корейского языка и литературы Сеульского государственного университета Пан Мин Хо:

ского государственного университета Пан Мин Хо:

Ким Бёль А всегда проявляла глубокие познания в жанре исторического романа. "Санмэ и Чами" - ее первая проба в этом жанре. Это не просто исторический, но и фантастический роман. Действие разворачивается на границах древнего Китая. Сами события и временная эпоха далеки от ощущения реальности. Действие происходит на фоне исторических событий, но роман не ставит собой цель раскрыть исторические факты. Это, прежде всего, история о поиске удовольствия, об уходе от действительности.









Но Санмэ идет к реке сам и молится перед сооруженным алтарем. Речные воды, однако, хлынули лишь сильнее. Тогда Санмэ принимает реку за дьявола и приказывает открыть атаку.





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В воде воины неистово взмахнули мечами и копьями. Казалось, что все - и тот, кто отдал приказ, и тот, кто ему следовал - были охвачены чем-то неведомым.









화살들이 포물선을 그리며 날아가 누런 용틀임을 하고 있는 강물의 둔중한 몸피에 푹폭 꽂혔다.

병사들은 강물 속에서 정신없이 칼과 창을 휘둘렀다.

명령을 내린 자나 명령에 복종하는 자나

가릴 것 없이 무언가에 사로잡힌 듯하였다.













После героической победы в битве с рекой армия Санмэ разгромила лагерь гуннов. В прибрежной деревне был выстроен городок, главой которого стал Санмэ.









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- В любое время и в любое место мы пойдем вместе. Если ты поедешь в Лоян, я последую за тобой. Если ты первым нарушишь наше обещание, то встретишь месть бога рек Харёна, которого ты прогнал.

Чами часто повторяла эти слова с тех пор, как два года назад Санмэ вошел в деревню гуннов, разгромив бога рек.













“우리는 언제고, 어디든 함께 갑니다.

당신이 낙양에 간다면, 나도 그 곳에 갈 것입니다.

만약 당신이 먼저 우리의 약속을 어긴다면

당신은 당신이 몰아낸 하룡신의 복수를 받을 것이에요“





그것은 2년 전 삭매가 하신을 무찌르고

흉노의 마을에 입성했을 때부터 빈번히 들어온 다짐이었다.





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