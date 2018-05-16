#Из интервью профессора кафедры корейского языка и литературы Сеульского государственного университета Пан Мин Хо:
Героиня хотела похоронить кошку, но так и не вышла на улицу. Прямо там, где лежит трагично погибшая кошка, идет красивый снег. Это необычное противопоставление о мире, в котором мы живем. Ей ничего не остается, как просто смотреть на происходящее через окно.
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Долго рыдая, я и сама не заметила, как заснула.
Когда я еле открыла опухшие глаза, на дворе уже стояла темная ночь.
Вдруг я почему-то подумала,
что надо бы похоронить ту мертвую кошку у дома.
Наверняка она до сих пор лежала на холодной земле,
так это оставить я не могла.
Я подумала, что можно завернуть кошку в кусок ткани
и закопать в цветочной клумбе возле пустого участка земли.
Настроение резко улучшилось.
В верхней части нашей входной двери было круглое стекло,
через которое можно было смотреть на улицу.
Я собиралась пойти, взглянув лишь сначала,
лежит ли еще в переулке труп кошки.
"Вот это да!" - не смогла сдержать возглас я.
За окном валили крупные хлопья снега.
Мягкие, как пух.
Они так нежно покрывали темные, смолянистые крыши соседних домов,
бочки с соленьями на крышах этих домов,
тонкие ветки деревьев у подножия холма.
Такого захватывающего пейзажа мне не приходилось видеть
ни до, ни после этого дня.
Я долго стояла у окна, прислонившись лбом к холодному стеклу.
Думаю, что это был один из решающих моментов в моей жизни.
한참을 울고 까무룩 잠이 들었다가
퉁퉁 부은 눈을 가까스로 떴을 때는 이미 캄캄한 밤이었다.
우리가 살 던 집의 현관문 윗부분에는 바깥을 내다볼 수 있도록
동그랗게 유리창이 나 있었다.
고양이 사체가 아직 골목에 버려져 있는지만 일단 살짝 확인하고 나갈 생각이었다.
“세상에” 그 순간 나도 모르게 탄성이 튀어나왔다.
창밖에는 커다란 눈송이가 떨어져 내리고 있었다.
깃털처럼 부드러운 눈송이가.
역청빛 어둠을 덧칠한 이웃집의 지붕위에도,
옥상 위의 장독대와
비탈 아래쪽의 나무초리 위에도, 고요하게
그토록 숨막히는 광경을
나는 그 전에도, 그 이후에도 본적이 없었다
그리고 나는 차가운 유리창에 이마를 댄 채 그렇게 한동안 서 있었다.
그것이 내 인생이 결정적인 한 장면은 아니었을까 하는 생각이 든다.
Перед глазами героини неописуемо красивая картина, но на самом деле там внутри скрыт труп кошки. Так же, как и на полотне Кандинского "Нежное происшествие", нежная, теплая атмосфера может разрушиться одним происшествием. Героиня смотрит на сцену со стороны и понимает, что именно этот момент может стать решающим в ее жизни.
Пэк Су Рин родилась в 1982 году в городе Инчхоне. Творческая карьера писательницы началась в 2011 году, когда ее рассказ "Упражнение во лжи" был отмечен на весеннем литературном конкурсе газеты "Кёнхян синмун". Рассказ "Нежное происшествие" был опубликован в 2016 году в литературном журнале "Акст". В нем рассказывается о становлении главной героини, в частности, о фрагментах жизни из ее подросткового периода.