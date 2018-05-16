











#Из интервью профессора кафедры корейского языка и литературы Сеульского государственного университета Пан Мин Хо:

Героиня хотела похоронить кошку, но так и не вышла на улицу. Прямо там, где лежит трагично погибшая кошка, идет красивый снег. Это необычное противопоставление о мире, в котором мы живем. Ей ничего не остается, как просто смотреть на происходящее через окно.













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Долго рыдая, я и сама не заметила, как заснула.

Когда я еле открыла опухшие глаза, на дворе уже стояла темная ночь.

Вдруг я почему-то подумала,

что надо бы похоронить ту мертвую кошку у дома.

Наверняка она до сих пор лежала на холодной земле,

так это оставить я не могла.

Я подумала, что можно завернуть кошку в кусок ткани

и закопать в цветочной клумбе возле пустого участка земли.

Настроение резко улучшилось.

В верхней части нашей входной двери было круглое стекло,

через которое можно было смотреть на улицу.

Я собиралась пойти, взглянув лишь сначала,

лежит ли еще в переулке труп кошки.

"Вот это да!" - не смогла сдержать возглас я.

За окном валили крупные хлопья снега.

Мягкие, как пух.

Они так нежно покрывали темные, смолянистые крыши соседних домов,

бочки с соленьями на крышах этих домов,

тонкие ветки деревьев у подножия холма.

Такого захватывающего пейзажа мне не приходилось видеть

ни до, ни после этого дня.

Я долго стояла у окна, прислонившись лбом к холодному стеклу.

Думаю, что это был один из решающих моментов в моей жизни.













한참을 울고 까무룩 잠이 들었다가

퉁퉁 부은 눈을 가까스로 떴을 때는 이미 캄캄한 밤이었다.





우리가 살 던 집의 현관문 윗부분에는 바깥을 내다볼 수 있도록

동그랗게 유리창이 나 있었다.

고양이 사체가 아직 골목에 버려져 있는지만 일단 살짝 확인하고 나갈 생각이었다.





“세상에” 그 순간 나도 모르게 탄성이 튀어나왔다.

창밖에는 커다란 눈송이가 떨어져 내리고 있었다.

깃털처럼 부드러운 눈송이가.

역청빛 어둠을 덧칠한 이웃집의 지붕위에도,

옥상 위의 장독대와

비탈 아래쪽의 나무초리 위에도, 고요하게





그토록 숨막히는 광경을

나는 그 전에도, 그 이후에도 본적이 없었다

그리고 나는 차가운 유리창에 이마를 댄 채 그렇게 한동안 서 있었다.





그것이 내 인생이 결정적인 한 장면은 아니었을까 하는 생각이 든다.













Перед глазами героини неописуемо красивая картина, но на самом деле там внутри скрыт труп кошки. Так же, как и на полотне Кандинского "Нежное происшествие", нежная, теплая атмосфера может разрушиться одним происшествием. Героиня смотрит на сцену со стороны и понимает, что именно этот момент может стать решающим в ее жизни.









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