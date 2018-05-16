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Густые клубы пыли, поднимавшиеся при каждом шаге, говорили

о приличной изношенности моста, тем более для пограничного.

Серая краска, покрывавшая перила, не скрывала явных пробоин.

Окинув мост взглядом, Пак увидел, что таких пробоин много.

По его спине пробежали мурашки, сердце колотилось.













발길마다 뿌옇게 흙먼지가 이는 다리는

국경의 다리치고는 무척 낡아 보였다.

회색 페이트칠로 덮고 있었지만 난간에는 탄흔이 뚜렷했다.

눈을 돌리니 그것은 한 두군데가 아니었다.





박은 등골이 오싹해지면서 심장이 뛰는 것을 느꼈다.

그 때 어디선가 호르라기 소리가 들렸고 박은 저도 모르게 뛰기 시작했다.

















#Из интервью писателя Чон Сон Тхэ:

Для корейцев переход через границу - это поступок, ассоциирующийся со страхом смерти, как когда границу переходят беженцы. Мы живем в разделенной стране, поэтому у корейцев такие представления о границе.













Единственный, кто понимает, почему свисток заставил бежать Пака, - это немец Ян, который тоже испытал реалии разделенной страны. Ян начинает доказывать пограничникам, что сам чуть тоже не побежал при звуке свистка. Несмотря на то, что у обоих мужчин есть много похожего, общий язык им найти удается с трудом. Зато с японкой Наоко из этой же группы Пак быстро находит общий язык и сближается.









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Наоко. Японка. Несомненно в его жизни она была неизвестным человеком, о котором он не мог даже ранее представить. То же самое Пак ощущал и эмоционально. Казалось, что с этой самой далекой и самой притязательной женщиной он просто занимался любовью. Он будто перепрыгнул через что-то неведомое.













한참을 울고 까무룩 잠이 들었다가

퉁퉁 부은 눈을 가까스로 떴을 때는 이미 캄캄한 밤이었다.





우리가 살 던 집의 현관문 윗부분에는 바깥을 내다볼 수 있도록

동그랗게 유리창이 나 있었다.

고양이 사체가 아직 골목에 버려져 있는지만 일단 살짝 확인하고 나갈 생각이었다.





‘북한 사람들이 많이 죽고 있다고 들었다.

경제적 어려움으로 아이들이 많이 희생되고 있다는데 사실이냐?‘

‘나도 그렇게 들었다’

박은 싱긋 웃어보였다.

그러자 돌연 얀의 표정이 굳어졌다.

‘어떻게 웃을 수 있느냐’

놀랍게도 그는 힐난조로 물었다.

박이 정색을 하고 자리를 고쳐 앉았는데

얀은 이미 몸을 돌려 창밖으로 시선을 던져 외면한 채였다.

언어가 아니라 표정이 오해를 불러일으켰다니 참 난감했다.









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