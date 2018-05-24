















#Из интервью профессора Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского государственного университета:

Еда с поминального стола уже непригодна к использованию. В такой же ситуации оказывается и главный герой произведения Пак Кён Хо. Будучи уличенным в участии в идеологическом движении, молодой человек не может вернуться к учебе и поэтому больше не может найти себе применение в жизни.













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Кён Хо представил, что будет, если он пожалуется на то,

какой стала эта смышленая и красивая девушка.

Как бы то ни было, ему нужно опередить на шаг других людей.

Его миссия закончится, как только он своей любовью

снова полностью превратит ее в человека.













기생이니까 글렀다.

아편쟁이니까 죽일 년이다.

이렇게 보는 눈은 속된 관찰이다.

적어도 경호는 이들보다 한 발자국 앞서려고 한다.

사랑 속에서 이를 완전한 인간으로 돌려보내 준 뒤에는

자기의 사명은 끝난다.













Спасение Хян Ран стало новым смыслом жизни для Пак Кён Хо.













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Хян Ран лежала на постели с закрытыми глазами.

Ни антисептика, ни шприца у ее изголовья не было,

но в пепельнице валялась использованная миллилитровая ампула,

которую девушка очевидно втыкала в шею.

Тогда Кён Хо резко встал и направился к выходу.

Но в этот момент молчавшая прежде Хян Ран неуклюже встала

и схватила его за полы костюма.

Она так и продолжала обхватывать его ноги, пока он молча смотрел в окно.

- Хахаха, вот оно - субъективное сознание мелкой буржуазии.













향란이는 자리 위에 누워서 눈을 감고 있다.

그러나 그의 머리맡에는 소독면기와 주사기는 보이지 않으나

목을 찍고 사용한 한 씨씨짜리 암플이 재떨이 속에 뒹굴고 있다.

경호는 홀딱 일어서서 나오려고 했다.

그랬더니 지금까지 아무 말이 없던 향란이가 당황하게 일어서며

그의 양복자락을 부여잡는다.

경호는 그에게 두 다리를 붙잡힌 채 창문을 눈앞에 바라보고 서 있었다.





하하하 소시민의 주관적 양심이란 이런 게다.









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