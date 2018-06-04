





#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён: В произведении "Соль" содержатся все три ключевых момента творчества Ким Гён Э. Героиня рассказа - женщина из низшего сословия и колониальной страны. В 1930-е годы Кан Гён Э открыла новые горизонты в корейской женской литературе.







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Приехав в эти края, женщина не раз украдкой плакала из-за соли. 2 воны 20 чонов за 18 литров соли! Крестьяне не могли купить столько сразу. Не могли они и заготовить сразу все соусы. Пресный соус означал, что пресными будут и все закуски. Перед каждым приемом пищи она осматривала лицо мужа и отчего-то чувствовала себя виноватой.







그는 하나하나의 메줏덩이를 들어보며

간장이나 서너 동이 빼고 고추장이나 한 단지 담그고....

그러자면 소금이나 두어 말은 가져야지 소금....하며

그는 무의식간 한숨을 푹 쉬었다.

고향에서는 소금으로 이를 다 닦았건만....

이곳 온 후로부터는 그는 소금 때문에 남몰래 운 적이 한 두 번이 아니었다.





Рассказ "Соль" повествует о женщине, матери, переехавшей в Маньчжурию в годы японской оккупации. Маньчжурия являлась исторически важным пунктом, куда хлынули бедные корейские крестьяне в результате угнетающей политики японских колонизаторов.







#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского государственного университета: После того как Корея была аннексирована Японией в 1910 году, многие корейцы, не в силах больше жить на родине, переехали в Маньчжурию. Но в 1931 году Япония подчинила себе и Маньчжурию, основав новое государство Маньчжоу-го. Власти новообразованного государства решили сформировать вооруженные силы, которые на самом деле жестоко притесняли простых корейских крестьян.







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Вдруг от испуга она резко вскочила.

Два мужчины в костюмах пристально осматривали ее,

вытащив мешок с солью.

Ее молниеносно осенило, что это были полицейские,

от этой мысли бросило в дрожь.

Чувства обострились как и тогда на Туманной реке,

когда она собрала в себе последние силы, чтобы не уронить мешок с солью.







어느 때인가 되어 무엇에 놀라 그는 벌떡 일어났다.

양복쟁이 두 명이 소금자루를 내놓고 그를 노려보고 있다.

그는 그들이 순사라는 것을 번개같이 깨닫자 풀풀 떨었다.

두만강에서 소금자루를 빠뜨리지 않으려고 죽을힘을 다하여 섰던 그때와 흡사하게도

그의 신경이 날카로워지는 것을 느꼈다.









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