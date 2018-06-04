#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:
В произведении "Соль" содержатся все три ключевых момента творчества Ким Гён Э. Героиня рассказа - женщина из низшего сословия и колониальной страны. В 1930-е годы Кан Гён Э открыла новые горизонты в корейской женской литературе.
____
Приехав в эти края, женщина не раз украдкой плакала из-за соли. 2 воны 20 чонов за 18 литров соли! Крестьяне не могли купить столько сразу. Не могли они и заготовить сразу все соусы. Пресный соус означал, что пресными будут и все закуски. Перед каждым приемом пищи она осматривала лицо мужа и отчего-то чувствовала себя виноватой.
그는 하나하나의 메줏덩이를 들어보며
간장이나 서너 동이 빼고 고추장이나 한 단지 담그고....
그러자면 소금이나 두어 말은 가져야지 소금....하며
그는 무의식간 한숨을 푹 쉬었다.
고향에서는 소금으로 이를 다 닦았건만....
이곳 온 후로부터는 그는 소금 때문에 남몰래 운 적이 한 두 번이 아니었다.
Рассказ "Соль" повествует о женщине, матери, переехавшей в Маньчжурию в годы японской оккупации. Маньчжурия являлась исторически важным пунктом, куда хлынули бедные корейские крестьяне в результате угнетающей политики японских колонизаторов.
#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского государственного университета:
После того как Корея была аннексирована Японией в 1910 году, многие корейцы, не в силах больше жить на родине, переехали в Маньчжурию. Но в 1931 году Япония подчинила себе и Маньчжурию, основав новое государство Маньчжоу-го. Власти новообразованного государства решили сформировать вооруженные силы, которые на самом деле жестоко притесняли простых корейских крестьян.
____
Вдруг от испуга она резко вскочила.
Два мужчины в костюмах пристально осматривали ее,
вытащив мешок с солью.
Ее молниеносно осенило, что это были полицейские,
от этой мысли бросило в дрожь.
Чувства обострились как и тогда на Туманной реке,
когда она собрала в себе последние силы, чтобы не уронить мешок с солью.
어느 때인가 되어 무엇에 놀라 그는 벌떡 일어났다.
양복쟁이 두 명이 소금자루를 내놓고 그를 노려보고 있다.
그는 그들이 순사라는 것을 번개같이 깨닫자 풀풀 떨었다.
두만강에서 소금자루를 빠뜨리지 않으려고 죽을힘을 다하여 섰던 그때와 흡사하게도
그의 신경이 날카로워지는 것을 느꼈다.
Кан Гён Э (1906-1943) родилась в уезде Сонхва провинции Хванхэдо в бедной крестьянской семье. В 1924 году в журнале "Кымсон" вышло ее первое стихотворение "Одна книга", а в 1931 году она дебютировала и в жанре прозы с рассказом "Пхагым", который был опубликован в газете "Чосон ильбо". Рассказ "Соль" был опубликован в 1934 году.