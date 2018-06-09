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Чин Су возвращается. Чин Су живой, он возвращается.

Чин Су, о котором говорили, что он погиб, от которого долго

не было вестей, и все гадали, жив ли он, умер ли, - сегодня приезжает.

При мысли об этом у отца радостно подергивались плечи.













진수가 돌아온다. 진수가 살아서 돌아온다.

아무개는 전사했다는 통지가 왔고, 아무개 아무개는 죽었는지 살았는지 통 소식이 없는데,

우리 진수는 살아서 오늘 돌아오는 것이다.

생각할수록 어깻바람이 날 일이다.













Рассказ "Два поколения страданий" начинается с того, как радостный отец по имени Ман До выходит встречать своего сына, вернувшегося с Корейской войны.











#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён: В своих рассказах Ха Гын Чхан старался воссоздать образы множества пострадавших от войны людей, которые остались в истории лишь цифрами.







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Однорукий отец медленно шел следом и наблюдал,

как сын ковыляет на костылях накренившейся походкой.

В руке у Ман До болталась связка скумбрий.

- Отец... Как мне теперь жить после этого?

- Что значит "как жить". Ты жив, а значит, живешь. Не задавай такие вопросы.









지팡이를 짚고 기우뚱기우뚱 앞서가는 아들의 뒷모습을 바라보며

팔뚝이 하나밖에 없는 아버지가 느릿느릿 따라가는 것이다.

손에 매달린 고등어가 곧장 달랑달랑 춤을 춘다.

“아부지... 이래 가지고 나 우째살까 싶습니더”

“우째 살긴 뭘 우째 살아. 목숨만 붙어 있으면 다 사는 기다. 그런 소리 하지 마라“









Затем отец и сын доходят до ручья, через который перекинут узкий деревянный мостик. Оба героя останавливаются в нерешительности.













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Ман До подставил сыну поясницу, вытянул назад свою единственную руку

и сказал: "Ну, полезай!" Чин Су, держа костыли в одной руке,

а скумбрии в другой, кое-как вскарабкался на спину отца.

Ман До поднатужился и выпрямился.

Осторожно переставляя ноги по узкому мостику, Ман До думал про себя:

"Такой молодой юноша - и уже такая судьба. Не повезло тебе.

Жизнь - сплошное дерьмо".

А Чин Су, сидя на спине у отца, с виноватым лицом мысленно причитал:

"Отец - бедняга. Нет у него счастья, еще я тут теперь. Лучше бы я умер".

Хотя Ман До был еще немного пьян, он успешно удержался и

аккуратно вместе с сыном перешел узкий мост.

Возвышавшийся впереди холм спокойно наблюдал за этой картиной.













진수는 지팡이와 고등어를 각각 한 손에 쥐고,

아버지의 등어리로 가서 슬그머니 업혔다.





외나무 다리 위로 조심조심 발을 내디디며 만도는 속으로

이제 새파랗게 젋은 놈이 벌써 이게 무슨 꼴이고,

세상을 잘못 만나서 진수 니 신세도 참 똥이다 똥, 이런 소리를 주워섬겼고,

아버지의 등에 업힌 진수는 곧장 미안스러운 얼굴을 하며

나꺼정 이렇게 되다니 아부지도 참 복도 더럽게 없지.

차라리 내가 죽어 버렸으면 나았을 낀데....

하고 속으로 중얼거렸다.

눈앞에 우뚝 솟은 용머리재가 이 광경을 가만히 내려다 보고 있었다.









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