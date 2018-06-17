













#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён: Роман "Площадь" был написан в 1960 году в свете событий Апрельской революции. В те времена литература о разделенной Корее или войне, как правило, поднимала скорее не исторические или идеологические проблемы, а описывала печаль и трагичность разрушения личности. Но роман "Площадь" был написан под влиянием революции за демократию и свободу, поэтому очень четко прорисовывает образ человека, связанного по рукам и ногам царившей в те времена идеологией.







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Площадь мерзких ночей, площадь жадности, предательств и убийств,

не это ли и есть площадь корейской политики?

Порядочные граждане, наоборот, запирают на замки двери и закрывают окна.

К таким площадям люди испытывают лишь недоверие.

Больше всего они дорожат собственными, секретными комнатами.

Никто не останавливался на площади.

Когда необходимые грабеж и мошенничество заканчиваются,

площадь пустеет.

Страна с вымершими площадями - не это ли Южная Корея?

Площадь пуста.

















추악한 밤의 광장, 탐욕과 배신과 살인의 광장,

선량한 시민은 오히려 문에 자물쇠를 잠그고 창을 닫고 있어요.

이런 광장들에 대해서 사람들이 가진 느낌이란 불신뿐입니다.

그들이 가장 아끼는 건 자기의 방, 밀실뿐입니다.

아무도 광장에 머물지 않아요.

필요한 약탈과 사기만 끝나면 광장은 텅 빕니다.

광장이 죽은 곳, 이게 남한이 아닙니까?

광장은 비어있습니다.













Но и на Севере Ли Мён Чжун не нашел той площади, которую ожидал увидеть.









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Люди? Где они?

Где люди, которых переполняет радостный смех от того,

что они создали собственную власть?

Во время работы я ощущал это везде.

Не я здесь главный, а партия.

Только партия ликует и радуется,

а мы должны лишь повторять за ней.

















인민이라구요? 인민이 어디 있습니까?

저는 월북한 이래 일반 소시민이나 노동자 농민들까지

어떤 생활감정을 가지고 살고 있는지 알았습니다.

그들은 무관심할 뿐입니다

그들은 굿만 보고 있습니다

그들은 끌려 다닙니다

그들은 앵무새처럼 구호를 외칠 뿐입니다.









Нашел ли Ли Мён Чжун площадь, которая допускает секретные комнаты? Нашел ли секретную комнату, свободно сосуществующую с площадью? Чхве Ин Хун желал корейскому народу больше никогда не испытывать боль и трагедию разделенной страны, которые пришлось испытать ему самому и его герою Ли Мён Чжуну.





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