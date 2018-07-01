













#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён: Разделение полуострова и Корейская война оставили в душе писательницы неизгладимую тоску и рану. Но она писала не для того, чтобы передать человеческую печаль или исцелить ее. Она сообщала читателям, что череда исторических событий, начиная от японской оккупации и до разделения страны, стала насилием, разрушившим основную потребность человека - любовь.







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Обе семьи стали готовиться к свадьбе.

Но Ман Дык наотрез отказался жениться.

Так он по-своему проявлял любовь.

Даже когда другие не понимали его, он пытался

заставить понять эту любовь Коп Тан

и поэтому водил ее гулять в лунную ночь ранней весной,

когда еще не успел сойти снег, до крика петухов на рассвете.

Но даже если бы Ман Дык не водил девушку гулять,

а провел бы с ней ночь на мельнице,

родители Коп Тан и жители деревни верили,

что его рука не посмела коснуться ее груди.

Таковым было время.

То ли оно было невинным, то ли временем дураков,

но все мы так уважали друг друга.













양가에서는 혼사를 치르려고 했다.

그러나 그는 한사코 혼사치르기를 거부했다.

남들이 다 안 알아줘도 곱단이한테만은 그의 사랑법을 이해시키려고

잔설이 아직 남아있는 이른 봄의 으스름달밤을

새벽닭이 울 때까지 끌고 다녔다고 한다.

그러나 어디 방앗간 같은 데서 밤을 지냈다고 해도

만득이의 손길이 곱단이의 젖가슴도 범하지 못하였으리라는 걸

곱단이의 부모도, 마을 사람들도 믿었다.





그런 시대였다. 순결한 시대였는지, 바보 같은 시대였는지는 모르지만

그 때 우리가 존중한 법도라는 건 그런 거였다.













38-я параллель пролегла чуть севернее от родной деревни девушки, в результате дорога на Синыйчжу, оставшийся на Севере, оказалась закрыта.







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