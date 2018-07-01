На межкорейских переговорах Ли Хо Чхоль присутствовал лично, а также имел возможность побеседовать с северокорейскими журналистами. По этой причине рассказ "Пхамунчжом" содержит подробное описание места действия и передает ощущавшееся тогда напряжение. Примечательно, что рассказ написан с объективной, отдаленной точки зрения и напоминает больше статью или научную работу по социологии нежели эмоциональное произведение о войне, разделенной стране и разлученных семьях.

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Автобус отправился от отеля "Чосон" ровно в восемь часов.

От тряски в переезжающем через мост автобусе, при виде

страшно покосившихся, заваленных в реку железных колонн и

криво повисших стальных полотен, изрешеченных до дыр,

в его голове смешалось жуткое и четкое осознание того, что

он едет в Пханмунчжом. Приступ ярости подкатил к горлу.

Запах и благородная аура иностранцев, казавшихся такими яркими в автобусе, бесследно рассеялась, когда автобус достиг Пханмунчжома.

Все просто слонялись вокруг, словно озадаченные разительной чуждостью этих мест, а на их лицах ощущался налет пепла.

정각 여덟시에 버스는 조선호텔 앞을 떠났다.

와당탕와당탕 거리며 다리를 건너는데,

처참하게 비틀어진 쇠기둥이 강으로 곤두박질을 하고 있고,

동강 난 철판때기가 삐뚜름히 걸려 있기도 하고,

비로소 판문점행이라는 처절하고도 뚜렷한 의식과 결부가 되어서

웬 노여움 같은 것이 울컥 치밀어 올랐다.

버스 안에서는 그렇게도 돋보이던 외국인들이었지만

정작 판문점에 이르자, 그 냄새와 단려한 기운이 푸석푸석 무너져 보였다,

누구나가 회 범벅 같은 얼굴로 꽤나 생소한 듯이 어리둥절해서

판문점 둘레를 돌기만 했다.

Пока приехавшие журналисты щелкают фотоаппаратами в разных местах Пханмунчжома, входят журналисты с Севера. Те, кто уже знакомы, здороваются и заговаривают друг с другом. Но в диалогах явно ощущаются холодность, чувство превосходства и насмешки в адрес собеседника.

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- Не надо полагаться лишь на признание. Подумайте о нуждающихся вокруг вас.

- О чем тут думать. Вокруг меня все живут в достатке. И даже слишком глубоко в достатке. Толстый слой грязи вздулся уже слишком сильно. Нуждающиеся - это вы. У вас осталось лишь красное тело.

- Упрямец!

Она удалилась с выражением лица, которое всегда можно было увидеть у людей с Севера или Юга во время встреч в Пханмунчжоме: это был словно отпечаток предупреждения и защиты.

- Вот дает! Такая пригодилась бы, пригодилась...

- подумал Чин Су, глядя ей вслед.













“그렇게 인정 같은 것에만 매달리지 마세요.

당신 주변에 있는 사람들이 헐벗고 있는 것을 생각해보세요“

“천만에, 내 주변은 풍부해요. 도리어 너무 풍부하고 무거워서 탈이지요.

덕지덕지한 것이 참 많이 들끓고 있어요. 도리어 헐벗은 것은 당신이지요.

당신은 새빨간 몸뚱이만 남았어요“

“아주 벽창호군요”

그녀는 남쪽 사람과 북쪽 사람이 여기서 만날 때 으레 짓는 그 경계와 방어 태세가

껴묻은 표정으로 피해서 갔다.

그 뒷모습을 건너다보면서 진수는 생각했다.

‘기집애, 조만하면 쓸 만한데, 쓸 만해’



