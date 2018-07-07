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Паприка сильно отличается от кокосовых пальм или папайи.

Это не апельсиновые деревья или банановые пальмы,

которые дают плоды без человеческих усилий, только благодаря природе.

Семена паприки нужно сажать каждый год, пересаживать в подходящее время, а затем тщательно ухаживать за растениями в теплице.

Если не ухаживать за паприкой как за ребенком, то

растение заболеет и даст плохие плоды.













가지에 매달려 있는 붉은 열매는

손끝으로 건드리기만 해도 진저리치며 떨어진다.

중일은 제풀에 떨어진 과실 하나를 집어

굳은살 박인 손가락으로 쓰다듬고 코에 대고 향을 맡아본다.

파프리카는 수연의 속살처럼 탱탱하고 반질반질 윤기가 흐른다













Главные герои рассказа "Паприка" - фермер по имени Чун Иль и его жена из Вьетнама Су Ён. Семья занимается выращиванием болгарского перца, то есть паприки.











#Из интервью с профессором кафедры корейского языка и литературы Сеульского государственного университета Пан Мин Хо: Изначально паприка - это не корейское растение. В тексте проводится символичная параллель между героиней рассказа Су Ён, привезенной из далекого Вьетнама, и ввезенной в Корею паприкой, которую нужно заботливо выращивать в теплице. Детально прописанные объекты и герои рассказа позволяют четко представить, какие проблемы испытывают эмигранты и иностранцы в корейском обществе.





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Чун Иль вытащил из пенала с наточенными женой карандашами острый карандаш и тщательно вывел - "Су Ён". - Я придумал тебе это имя. Нравится? Она прикусила зубами кончик карандаша и посмотрела на Чун Иля большими, круглыми глазами. - Чуэнь произносить сложно. Теперь твое имя Су Ён.





‘수연’ 중일은 그녀가 깎아놓은 몇 자루의 연필이 든 필통 속에서 연필심이 뾰족한 연필을 꺼내 또박또박 노트에 썼다. “내가 지은 당신 이름이야. 마음에 들어?” 그녀는 연필심을 입술 끝에 물고 커다란 눈을 동그랗게 뜨고 중일을 바라보았다. “츄엔은 발음하기 어려워. 이제부터 당신 이름은 수연이야“









Она не хотела односторонней любви или заботы, она просто хотела, чтобы люди видели в ней не Су Ён, а Чуэнь.



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Глядя на садящееся солнце, она поднесла один перец ко рту, с хрустом откусила кусочек и стала медленно его пережевывать. Сладкий пикантный аромат постепенно наполнял рот. Один зеленый перец она съела полностью, не оставив ни единого семечка. Еще один она решила отдать солдату На на обратном пути. Чуэнь чувствовала во рту вкус и аромат паприки еще долгое время.





츄엔은 이제 저물기 시작하는 해를 바라보고 서서 파프리카를 입으로 가져갔다. 와삭 깨물어 입에 물고 천천히 씹는다. 달콤하고 새콤한 향이 입안에서 천천히 퍼진다. 파프리카의 맛과 향은 츄엔의 입안에 오랫동안 남아있다.









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