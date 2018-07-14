











____





В такие дождливые дни Вон Гу ощущал на душе невыносимую тяжесть:

сцены из жалкой жизни Тон Ука и его сестры Тон Ок проносились у него в голове, как на киноэкране.

Их темная комната и ветхая деревянная лачуга на фоне плотной стены дождя тоскливо всплывали перед его глазами.

В его сознании Тон Ук и Тон Ок всегда представали мокрыми от дождя.













이렇게 비 내리는 날이면

원구의 마음은 감당할 수 없도록 무거워지는 것이었다.

그것은 동욱 남매의 음산한 생활 풍경이

그의 뇌리를 영사막처럼 흘러가기 때문이었다.

원구의 머릿속에 떠오르는 동욱과 동옥은

언제나 비에 젖어 있는 인생들이었다.













#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён: Разделение страны и Корейская война превратили добропорядочного, изучавшего английский язык Тон Ука и его утонченную, способную к рисованию сестру Тон Ок в совершенно противоположных людей. Сон Чхан Соп хотел довести до читателя, как отклонения в обществе, появившиеся в силу исторических событий, превратили людей в странных, далеких от своих сущностей личностей.













Из-за дождя торговля шла плохо, дни напролет проходили впустую. Вон Гу вдруг забеспокоился о Тон Уке с Тон Ок и прямо в ливень отправился к ним домой. Но неожиданно из их дома вышел незнакомый мужчина, который представился новым хозяином. Куда ушли Тон Ук и Тон Ок, он понятия не имел.











____

Вон Гу вдруг осенило: "Это ты, скотина, продал ее!" Внутри него нарастало гневное возмущение. Не в силах вынести тяжесть своего тела, которое будто находилось под огромным прессом, Вон Гу молча пошел обратно. "Это ты, ублюдок, продал Тон Ок!" - яростный голос непрестанно доносился откуда-то издалека до сознания Вон Гу. От этого голоса его бросало в холод. Как будто только отправившийся от болезни человек, Вон Гу шатко шел по тропинке, перешагивая через плети тыкв.





얼굴이 고만큼 밴밴하고서야 어디 가 몸을 판들 굶어 죽기야 하겠냐는 말에 이상하게 원구는 정신이 펄쩍 들어, 이 놈 네가 동옥을 팔아먹었구나 하고 대들 듯한 격분을 마음 속 한 구석에 의식하면서도, 천근의 무게로 내리누르는듯한 육체의 중량을 감당할 수 없어 그는 말없이 발길을 돌이켰다. 이놈, 네가 동옥을 팔아먹었구나 하는 흥분의 소리가 까마득히 먼 곳에서 자기를 향하고 날아오는 것 같은 착각에 오한을 느끼며 원구는 호박 덩굴 우거진 밭두둑 길을 앓고 난 사람모양 허전거리는 다리로 걸어나가는 것이었다.









Это был гнев не по отношению к хозяину, а по отношению к себе. Именно поэтому в дождливые дни Вон Гу всегда чувствовал тоску при мысли о Тон Ок и Тон Уке.







﻿



