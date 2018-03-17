Сезон пробуждения личинок - один из 24 сельскохозяйственных сезонов восточного календаря. Считалось, что в это время года от зимней спячки пробуждалось всё живое вокруг - просыпались животные, зарождались ростки, начинали готовиться к полевым работам фермеры. С началом весны люди также стремились укрепить своё здоровье разными способами: кто-то ел лягушачью икру, а кто-то пил кленовый сок. Подробнее о весеннем пробуждении вы узнаете в нашем выпуске.



Выпуск 353. Весеннее пробуждение * Мелодия "К лягушке" - Ан Ын Гён (флейта пхири)

* Песня "Полёт ласточки" из пхансори "Сказание о Хынбо" - О Чжон Сук (вокал)

* Мелодия "Spring Dance"- Ансамбль "Кырим"

