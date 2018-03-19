Песня "Конмудохага" - самая старая корейская песня из ныне известных. Она повествует о печальной сцене расставания мужа и жены. Войдя в реку, мужчина решает покинуть этот мир, но жена всё равно верно следует за ним. Эта сцена настолько впечатлила лодочника Квак Ричжаго и его жену, что та воспроизвела песню, которую перед смертью спела утопленница. Впоследствии песня "Конмудохага" не могла никого оставить равнодушным к этой истории.



Выпуск 354. Песни о расставании * Песня "Конмудохага" (композитор Вон Иль) - Ли Тхэ Вон (сопрано), оркестр традиционных инструментов Корейской телерадиовещательной компании KBS

* Мелодия "Став бабочкой" (композитор Ли Ги Гён) - Чо Бо Ён (арфа конху)

* Песня "Азалия" (композитор Ким Дэ Сон) - Кан Гвон Сун (вокал)

