Путь знаменитого певца - это не всегда история о лёгком успехе. Наоборот, обычно это история о многочисленных трудностях, которые артисту пришлось преодолеть, чтобы достичь высот. В нашем выпуске вы узнаете о жизни трёх корейских прославленных певцов, которые также столкнулись с немалыми трудностями на своём творческом пути. Выпуск 355. Истории из жизни знаменитых певцов
* Песня "Хынтхарён" - Ан Сук Сон (вокал)
* Песня "Воспоминание" - Вокально-инструментальный ансамбль "Пхури"
Выпуск 355. Истории из жизни знаменитых певцов* Отрывок из пхансори "Сказание о Хынбо", в котором Нольбо идёт отлавливать ласточку - О Чжон Сук (вокал)