Путь знаменитого певца - это не всегда история о лёгком успехе. Наоборот, обычно это история о многочисленных трудностях, которые артисту пришлось преодолеть, чтобы достичь высот. В нашем выпуске вы узнаете о жизни трёх корейских прославленных певцов, которые также столкнулись с немалыми трудностями на своём творческом пути.



Выпуск 355. Истории из жизни знаменитых певцов * Отрывок из пхансори "Сказание о Хынбо", в котором Нольбо идёт отлавливать ласточку - О Чжон Сук (вокал)

* Песня "Хынтхарён" - Ан Сук Сон (вокал)

* Песня "Воспоминание" - Вокально-инструментальный ансамбль "Пхури"

