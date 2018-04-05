Народные песни всегда отражают дух местности, в которой они зародились. Песни провинции Канвондо не исключение. Горная местность, многочисленные долины словно наложили отпечаток на музыку этого региона. Зачастую она звучит очень отрывисто и сложно для обычного слушателя, но от этого не кажется менее прекрасной. Послушайте наш выпуск и узнайте об особенностях музыки провинции Канвондо.



Выпуск 356. Песни провинции Канвондо * Песня "Чонсон арари" - Ким Бён Ги, Пак Кён Вон (вокал)

* Песня "Ханобэкнён" - Чон Ён Ран (вокал), инструментальный ансамбль "Прелюдия"

* Песня "Канвондо ариран" (композитор Чи Вон Сок) - Оркестр "Ханмоым"

Песня "Ари ари" (композитор, аранжировщик Пит Тэо (Малайзия)

