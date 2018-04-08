"Хоть в чхонмён умереть, хоть в хансик умереть". Так говорят корейцы о двух равнозначных вещах. Чхонмён - это первый день одного из сельскохозяйственных сезонов, а хансик - день поминовения предков, в который готовят холодные блюда. Оба дня приходятся примерно на одну дату. Подробнее о чхонмён и хансик вы узнаете в нашем выпуске.



Выпуск 357. Чхонмён и хансик * Песня "Пончжига" - Ким Ён У (вокал)

* Мелодия "Мечта о сосновом зеленом лесе" (композитор Ю Ми Ён) - Чан Ын Сон (цитра комунго)

* Песня "Чэчжон" - Чи Хва Чжа (вокал)

