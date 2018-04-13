Предметы зачастую выполняют для нас не просто какую-либо функцию, но и служат символом, ассоциацией для воспоминаний, чувств, людей. В былые времена представители корейской интеллигенции делали надписи на любимых предметах, которые представляли для них особую значимость, например, на чернильницах, музыкальных инструментах или других атрибутах учёных мужей сонби. Подробнее об особом значении некоторых предметов вы узнаете в нашем выпуске.



Выпуск 358. Значимость предметов * Мелодия "Стол - это стол" (композитор Ли Тхэ Вон) - Хо Юн Чжон (смычковая цитра комунго)

* Мелодия "Аромат чернил" ("Мукхян", композитор Им Чжун Хи) - Ку Гё Им (смычковая цитра комунго) и инструментальный ансамбль

* Мелодия "Суричжэ" (композитор Чон Дэ Сок) - Чон Дэ Сок (смычковая цитра комунго)

