В прежние времена бедняки часто вынуждены были идти на разные поступки, чтобы хоть как-то прокормить семью. Кто-то соглашался подвергнуться телесному наказанию вместо богачей, кто-то отводил родителей в горы голодать до самой смерти, чтобы избавиться от одного лишнего рта. Подробнее о том, как жили нуждавшиеся бедняки, вы узнаете в нашем выпуске.



Выпуск 361. Жизнь в нужде * Отрывок из пхансори "Сказание о Хынбо", в котором Хынбо идет за рисом - О Чжон Сук (вокал)

* Песня "Пожелание о красивом мире" (композитор Ю Ын Сон) - Кан Гвон Сун (вокал)

* Песня "Ккоткугён" (Наблюдая за цветами) - Чан Са Ик (вокал)

