Мелодия "Похочжа" принадлежит к корейской придворной музыке танак. Изначально она исполнялась во время праздников в знак пожелания мира и процветания стране. Позже в ней стали выделять повторяющуюся часть "Тодыри", которая со временем стала существовать как самостоятельная композиция. Подробнее об истории развития известной традиционной мелодии вы узнаете в нашем выпуске.



Выпуск 362. Мелодия "Похочжа" и ее вариации * Мелодия "Похочжа" - Оркестр государственного центра традиционной музыки

* Мелодия "Тодыри" - Ким Чжон Чжа (струнная цитра каягым)

* Мелодия "Чхоннёнмансэ" (в вариации Ли Сан Гю) - Оркестр традиционных инструментов телерадиокомпании KBS

