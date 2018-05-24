Буддизм лежит в основе корейской культуры благодаря тому главенствующему положению, которое он занимал в жизни корейцев долгие годы, особенно вплоть до эпохи государства Корё. Тем не менее, в эпоху правления династии Чосон буддизм, наоборот, подавляли, но с другой стороны из-за этого он еще крепче проник в традиционное искусство. Подробнее о некоторых знаковых буддийских песнях вы узнаете в нашем выпуске.



Выпуск 363. Буддийские песни * Песня "Хвесимгок" - Ан Би Чхви (вокал)

* Песня "Хвачхон" - Монах Сон Ам (вокал)

* Песня "Порём" - Ким Су Ён (вокал) и вокальный ансамбль



