После освобождения Кореи от японского колониального ига в страну начала проникать западная цивилизация, и традиционная культура стала постепенно вымирать. Однако благодаря появлению ансамбля "Сыльгидун" и сочинениям композитора Ким Ён Дона традиционная музыка снова получила широкое распространение. Подробнее об этих музыкантах вы узнаете в нашем выпуске.



Выпуск 364. Популяризация традиционной музыки * Мелодия "С того вечера и до рассвета" (композитор Ли Чжун Хо) - Чон Су Нён (скрипка хэгым)

* Песня "Ккотпуннэя" (композитор Чхэ Чхи Сон) - Кан Хо Чжун (вокал)

Песня "Согымчжансу" (композитор Чо Гван Чжэ) - Пак Ён Иль (вокал)

* Песня "Чогакпэ" (композитор Ким Ён Дон) - Ли Сон Хи (вокал)

