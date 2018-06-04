Уже совсем скоро в Корее воцарится жаркая и душная погода, в которую хорошо проводить время в прохладных беседках или тенистых садах. Именно так раньше делали представители корейской знати и интеллигенции. Лесопарк Сосэвон, беседки Кёнпходэ и Кванхаллу - яркие примеры подобных мест, о которых вы узнаете в нашем выпуске.



Выпуск 365. Сады и беседки * Мелодия "Сосэвон" - Вон Чжан Хён (бамбуковая флейта тэгым)

* Песня "Сибинанган" - Чо Иль Ха (вокал)

* Песня "Чоксонга" из пхансори "Сказание о Чхунхян" - Сон Чхан Сун (вокал)

