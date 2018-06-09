6 июня в Корее отмечают День памяти всех павших. История современной Кореи хранит много свидетельств трагичной и кровопролитной борьбы народа за свое благополучие и процветание. Какими ритуалами в Корее почитают память таких героев, а также просто ушедших из жизни людей вы узнаете в нашем выпуске.



Выпуск 366. Память о павших * "Песня для вас" - Кан Хо Чжун (вокал)

* Часть "Хисоль" из шаманского ритуала "Сситкимкут" острова Чиндо - Ли Ван Сун (вокал)

* Часть "Покчхонгэ" из буддийского ритуала "Ёнсанчжэ" - Монах Кухэ (вокал)

