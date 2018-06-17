В этом году традиционный праздник Тано приходится на 18 июня. В прежние времена в этот день мужчины и женщины могли отдохнуть после долгих трудов: мужчины развлекались участием в традиционной борьбе ссирым, а женщины катались на качелях, демонстрируя свою красоту. Подробнее об этом красивом летнем празднике и связанном с ней музыке вы узнаете в нашем выпуске.



Выпуск 367. Праздник Тано * Отрывок из пхансори "Сказание о верной Чхунхян", в котором Чхунхян катается на качелях - Ан Сук Сон (вокал)

* Песня "Чхучхонса" (стихи Со Чжон Чжу, музыка Хван Бён Ги) - Ли Чжи Ён (струнная цитра каягым), Кан Гвон Сун (вокал)

* Композиция "Пхунори" (вариация Чо Чжон Хуна) - Чо Чжон Хун (латунный гонг кквэнгвари), Саймон Баркер (барабан)

