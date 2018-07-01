Ежегодно в июне корейцы вспоминают трагедию Корейской войны, которая на долгие годы оставила разделенной Юг и Север. Несмотря на высокую стену, возведенную за это время между двумя народами, искусство, в том числе и музыка, продолжало объединять жителей двух стран. Подробнее о музыке о Юге и Севере вы узнаете из нашего выпуска.



Выпуск 368. Песни о Юге и Севере * Песня "Ссуктэмори" - Им Бан Уль (вокал), музыкальный коллектив "Ким До Гюн груп"

* Песня "Имчжинган" - Чон Мён Хва (вокал), ансамбль японских корейцев "Кымгансан кагыктан"

Мелодия "Ариран" - Ха Мён Су, Юн Хе Гён (северокорейская традиционная скрипка сохэгым), Ким Чжи Хи (северокорейская модернизированная цитра оннюгым)

* Песня "Демилитаризованная зона" (поэт Мун Ик Хван, композитор Рю Хён Сон) - Ким Ён У (вокал)

