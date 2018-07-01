Падук, чанги, хватху, кольпхэ - все это названия традиционных корейских настольных игр. Азарт был присущ корейскому народу с давних времен, недаром в начале эпохи династии Чосон существовало даже специальное наказание за игру в шашки падук или чанги. О популярности настольных игр свидетельствуют также народные песни, с которыми вы познакомитесь в нашем эфире.



Выпуск 369. Настольные игры * Песня "О комнате Чхунхян" (Чхунхян панчхаре) - Чи Сон Чжа (вокал, цитра каягым)

* Песня "Чанги тхарён" - Чхве Ын Хо (вокал)

* Песня "Кольпхэ тхарён" - Сон Чхан Сун, Чон Чжон Мин (вокал)

