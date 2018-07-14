В жаркую погоду всегда хочется отправиться в путешествие, чтобы отдохнуть от дел и душного города и вволю насладиться прохладой. Так раньше делали некоторые представители корейской интеллигенции, хотя кто-то мог лишь мечтать о таких прогулках. Впечатления от таких путешествий хранят многие корейские стихотворения и картины. О некоторых из них мы расскажем в нашем выпуске.



Выпуск 370. Путешествия * Мелодия "Компас" - Ансамбль "Парамгот"

* Песня "Пхальдо юрамга" - Ким Ён Чжэ (вокал, смычковая цитра комунго)

* Мелодия "Сингвандонпёльгок" (композитор Пэк Тэ Ун) - Ким Хэ Сук (цитра каягым)

