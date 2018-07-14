Корейцы с давних времен не представляли жизнь без песен и танцев. В любом месте и при любом настроении они пели и танцевали, делясь с другими своими горестями и радостями. Неудивительно, что часто рождались и песни среди людей одной профессии, например, песни дровосеков, рыбаков и т. д. Как раз о таких "профессиональных" народных песнях мы расскажем в нашем выпуске.



Выпуск 371. Народные песни

* Песня "Ттэнмок арари" - Ким Сан Ун (вокал)

* Песня "Чигэ осаён" - Син Ый Гын (вокал)

* Песня "Пэннорэ" рыбаков острова Комундо - Чон Гён Ён (соло) и вокальный ансамбль