Ведущий: Инна Ким Ведущий: Чан

В этой программе мы рассказываем о различных организациях и мероприятиях в Стране утренней свежести, имеющих отношение к России и странам СНГ, и знакомим с вашими соотечественниками, которые живут и работают в Корее.