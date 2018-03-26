В этой программе мы рассказываем о различных организациях и мероприятиях в Стране утренней свежести, имеющих отношение к России и странам СНГ, и знакомим с вашими соотечественниками, которые живут и работают в Корее.
2018-03-23
Казахстанский писатель Александр Кан
2018-03-23
Бодибилдер Олег Ким из Узбекистана.
2018-03-16
Предприниматель Наргиза Ким из Узбекистана
2018-03-09
Киргизская писательница, режиссер, сценарист и продюсер Дальмира Тилепбергенова
2018-03-02
Южнокорейский болельщик сборной России на Олимпийских играх в Пхенчхане Кан Дэ Гвон
2018-02-23
Встреча Национальной мужской сборной по хоккею в аэропорту Инчхон
2018-02-16
ТВ персона в Южной Корее - Илья Беляков
2018-02-09
Азербайджанский писатель Вагиф Султанлы
2018-02-02
Корпоративная культура Республики Корея.
2018-01-26
Директор образовательного учреждения «Русский дом» Лариса Александровна Писарева
2018-01-19