В этой программе мы рассказываем о различных организациях и мероприятиях в Стране утренней свежести, имеющих отношение к России и странам СНГ, и знакомим с вашими соотечественниками, которые живут и работают в Корее.
2018-06-08
Концерт памяти Народной артистки России Людмилы Нам
2018-06-01
Концерт «Славянская весна» в Сеуле
2018-05-25
Узбекистанский художник Мир Хегай
2018-05-18
Директор международного центра по адаптации иностранцев в Сеуле Анна Шулепова
2018-05-11
2018-05-04
Музыкант Александр Бабинцев из России
2018-04-27
Дарья Кобякова и Надежда Казачек из России
2018-04-20
2018-04-13
2018-04-06