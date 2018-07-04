В этой программе мы рассказываем о различных организациях и мероприятиях в Стране утренней свежести, имеющих отношение к России и странам СНГ, и знакомим с вашими соотечественниками, которые живут и работают в Корее.

Международная книжная ярмарка в Сеуле  open the window of AOD

2018-06-29

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