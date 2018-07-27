المخابرات العسكرية هي التي دبرت هروب العاملات الكوريات الشماليات من الصين

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تبين أن الوحدة الاستخباراتية التابعة لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية هي التي قامت بتنظيم عملية الهروب الجماعية لمدير مطعم "ريو كيونغ" الكوري الشمالي في الصين و12 من العاملات الكوريات الشماليات اللاتي كن يعملن في المطعم، في عام 2016.

وكان من المعروف أن وكالة المخابرات الوطنية هي الجهة المنظمة لتلك العملية.

وقال مصدر مطلع إن عملية نقل العاملات الشماليات من مدينة "نينغبو" الواقعة في شمال شرق محافظة "جيجيانغ" الصينية إلى مدينة شنغهاي قد تمت تحت قيادة المخابرات العسكرية الكورية الجنوبية، بينما قامت وكالة المخابرات الوطنية بتوصيلهن إلى كوريا الجنوبية مرورا بالسفارة الكورية لدى ماليزيا بعد وصولهن إلى شنغهاي.

وتعد هذه التصريحات مناقضة لما صرح به "هوه كانغ إيل" مدير المطعم الكوري الشمالي الذي هرب إلى كوريا الجنوبة بصحبة الـ12 عاملة كورية شمالية في شهر أبريل من عام 2016، حيث قال لوكالة "يونهاب" الكورية للأنباء أول من أمس الأحد إن وكالة المخابرات الوطنية هي التي نظمت عملية الهروب الجماعية.

وأضاف أن وكالة المخابرات قد وعدته بتقديم المساعدة في الحصول على الجنسية الكورية الجنوبية وفتح مطعم خاص له في إحدى دول جنوب شرق آسيا إذا هرب إلى كوريا الجنوبية بصحبة العاملات الكوريات الشماليات.

لكن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المصدر المطلع تفيد بأن المخابرات العسكرية هي جهة منظمة لعملية الهروب في مراحلها الأولى.وبالنظر إلى تصريحات المصدر المطلع وتصريحات مدير المطعم الكوري الشمالي، يتضح أن هناك احتمالا بأن مدير المطعم الكوري الشمالي "هوه كانغ إيل" قد اساء تفسير الجهة التي يتنمى إليه العميل الكوري الجنوبي الذي أقنعه بالهرب، لأنه من المعتاد ألا يكشف العملاء عن هويتهم.

وفي الواقع، كان مسؤول لوكالة المخابرات الوطنية في القنصلية العامة الكورية الجنوبية في شنغهاي قد نفى تورط الوكالة في تلك العملية.

ومن جانبه قال "توماس أوخيا كوينتانا" المقرر الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية التابع للأمم المتحدة إن بعض العاملات الكوريات الشماليات الهاربات هن ضحايا، ودعا إلى ضرورة احترام آرائهن حول مصيرهن.