بي تي إس تظل ضمن قائمة بيلبورد 200

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ظلت فرقة "بي تي إس" الشاببية ضمن قائمة "بيلبورد 200" لسبعة أسابيع متتالية حتى الآن، أي منذ يوم السابع والعشرين من شهر مايو الماضي.

واحتل ألبوم الفرقة الجديدة "أحب نفسك: دموع" المركز السابع والأربعين في قائمة "بيلبورد 200" يوم الأربعاء الماضي .

وفي الوقت نفسه، بقيت الأغنية الرئيسية لهذا الألبوم بعنوان "حب مزيف" في قائمة "بيلبورد هوت 100" لستة أسابيع متتالية، قبل أن تتراجع عن القائمة الأسبوع قبل الماضي.