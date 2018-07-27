5 أنواع من الأطعمة لا يجب وضعها في الثلاجة أبداً

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يعتبر تخزين المواد الغذائية أمرا مهما جدا خاصة في فصل الصيف الحار والرطب. لذلك نلجأ دائماً إلى وضع كل شيء في الثلاجة، معتقدين أن ذلك سوف يحفَظ الأطعمة لأطول فترة ممكنة. إلا أن الحقيقة هي أن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب وضعها في الثلاجة على الإطلاق رغم ارتفاع درجة حرارة الجو، حيث إن ذلك قد يعجّل بفساد تلك الأطعمة. إذن، ما هي تلك الأطعمة؟

أولا: البطاطس: يقول الخبراء إن درجة الحرارة المنخفضة داخل الثلاجة تساعد على تسريع عملية تحويل النشا إلى سكر، وأيضا عندما يتم تخزين البطاطس في الثلاجة، تتولد مادة كيميائية مسرطنة تُعرف باسم "أكريلاميد acrylamide"، ولذا ينصح خبراء التغذية بتخزين البطاطس في كيس ورقي في مكان بارد وجاف ومظلِم وجيد التهوية.

ثانيا: البصل: إذا وضعنا البصل في الثلاجة، فإن ذلك سيجعل البصل أكثر ليونة. وينصح خبراء التغذية بالإبقاء على البصل في أماكن جيدة التهوية في درجة حرارة معتدلة. وإذا كان عليكم حِفظ البصل في الثلاجة، فمن الأفضل إزالة قشرته وختمه بغلاف بلاستيكي، وأكله في أقرب وقت ممكن.

ثالثا: الطماطم: كونوا على حذر عند تخزين الطماطم الغنية بالمواد المضادة للأكسدة في الثلاجة لأنه يتم تقليل الليكوبين بمقدار النصف عند تخزينها في الثلاجة. ووفقا لقول الخبراء فإن الاحتفاظ بالطماطم في الثلاجة يُفقدها نكهتها ومحتوى السكر فيها، كما أن درجة حرارة الثلاجة توقف عملية النضج، وتؤثر على الملمس الخارجي للثمرة، ولذا من الأفضل عدم وضع الطماطم في الثلاجة، وبدلا من ذلك الإبقاء عليها في درجة حرارة الغرفة.

رابعا: البطيخ: يمكن القول إن أكثر الفواكه متعة في الصيف هو البطيخ، كما يمكننا الشعور بالطعم الحقيقي للبطيخ في فصل الصيف. ولكن لا تقوموا بتخزين البطيخ كله في الثلاجة لأكل البطيخ باردا، لأن حفظه في الثلاجة دون تقطيعه يؤدي إلى فقدان مضادات الأكسدة المهمة الموجودة فيه، مثل البيتا كاروتين والليكوبين، كما يسبب تعفن البطيخ بسرعة. لذلك من الأفضل إبقاء البطيخ في الثلاجة قبل الأكل مباشرة، أو وضع شرائح البطيخ المُقطَّعة في الثلاجة، ولكن ينبغي تغطيتها.

خامسا: الخبز: وكما هو معروف، الخبز يجف أسرع إذا وضع في الثلاجة، حيث إن درجات الحرارة المنخفضة تجعل الخبز قاسيا ومطاطيا. ولكن، إذا كنتم قد حضرتم سندويشات مع الخبز، فيمكنكم في هذه الحالة وضعها في الثلاجة.